وزير الدفاع التشيكي: الجيش جنّد نحو 3700 جندي العام الجاري

قال وزير الدفاع التشيكي يارومير زونا اليوم الأربعاء، إن الجيش جنّد نحو 3700 جندي العام الجاري، حيث بدأ 3696 منهم الخدمة أو تلقوا تأكيدا على قبولهم، وأضاف أنه يأمل في الحفاظ على نفس الوتيرة العام المقبل.

ويهدف الجيش إلى الوصول إلى 30 ألف جندي محترف و10 آلاف من جنود الاحتياط العاملين العام المقبل. ومن المتوقع أن تحدد الإستراتيجية الجديدة وهي قيد الإعداد للعام 2040، أهدافا أعلى، بحسب راديو براغ إنترناشونال.

وقال زونا إن التحديث يستلزم ما يكفي من الأفراد المدربين وكذلك ومن المعدات الجديدة. كما شدد على الحاجة لتعاون أوثق بين الجيش وشركات الدفاع المحلية والباحثين لإدخال التكنولوجيات الجديدة إلى الخدمة بشكل أسرع.