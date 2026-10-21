بزشكيان: لا نسعى إلى الحرب ولكن لن نرضخ للغطرسة الأمريكية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الولايات المتحدة لم تكن تتوقع صمود إيران أمام الضغوط والعقوبات.



وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، شدد بزشكيان، على أن طهران ستواصل الصمود ولن ترضخ للغطرسة، رغم أنها لا تسعى إلى الحرب.



وأضاف بزشكيان، أن « الولايات المتحدة لم تكن تتوقع أن نتمكن من الصمود في وجه العدوان الذي شنّته والعقوبات التي فرضتها؛ لكننا صمدنا وسنواصل الصمود»، مشددًا على أن ذلك يعكس نهجًا متجذرًا في الثقافة والقيم والمعتقدات الإيرانية.



وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في أكتوبر الجاري، أن إدارة الرئيس دونالد ​ترامب فرضت عقوبات جديدة ‌على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات الإيرانية.



وتندرج هذه العقوبات ضمن عملية الإقصاء الاقتصادي ⁠التي تنفذها الوزارة، وتهدف إلى قطع مصادر ​تمويل طهران لأنشطة الحرب وتطوير الصواريخ والهجمات ​الإلكترونية ودعم الحرس الثوري الإيراني، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.



وفي 19 أغسطس الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء«أقسى عملية اقتصادية تُفرض على أي دولة حتى الآن» ضد إيران.

ولاحقا، أعلنت الإدارة الأمريكية عن حزمة عقوبات وصفتها بأنها «الأشد في التاريخ» ضد إيران، كما هددت بفرض عقوبات على دول ثالثة تتعاون مع طهران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير 2026 حربا على إيران، أعقبها إغلاق مضيق هرمز، وردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية وفي دول خليجية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل 2026.

​​​​​​​

وبين 8 و24 يوليو 2026، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف «منشآت ومعدات عسكرية أمريكية» في دول عربية وكذلك بنية تحتية ومدنية عربية، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.



وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو 2026 مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، لكنها تعثرت بسبب خلافات حول أمن المضيق الذي سبب أزمات عالمية في حركة سلاسل الإمدادات.