تكريم الجامعة العربية والسفير دياب لوح تقديرًا لجهودهما في دعم القضية الفلسطينية

شهدت فعالية يوم الوثيقة العربية تكريم جامعة الدول العربية، تقديرًا لجهودها المبذولة منذ تأسيسها عام 1945 في دعم القضية الفلسطينية، التي ظلت وما تزال القضية المركزية للأمة العربية وفي صلب اهتمام العمل العربي المشترك.

كما شهدت الفعالية تكريم السفير الراحل دياب لوح، سفير فلسطين لدى مصر، تقديرًا لمسيرته الحافلة في العمل الوطني والدبلوماسي لخدمة القضية الفلسطينية، هذا وتسلم نجله نمر اللوح، درع التكريم نيابة عن والده، وبحضور السفير مهند العكلوك - مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

وكرّمت المكتبة الوطنية الفلسطينية عددًا من الشخصيات والمؤسسات تقديرًا لجهودهم البارزة في توثيق التراث الثقافي والوثائقي الفلسطيني والحفاظ على الهوية الفلسطينية، وذلك في إطار فعاليات يوم الوثيقة العربية.

وشمل التكريم الفنان التشكيلي الراحل سليمان منصور، الذي جسّد بريشته الهوية الفلسطينية بكل أبعادها، وتسلم درع التكريم نيابةً عن أسرته السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، تقديرًا لمسيرته الفنية التي عبّرت عن الأرض الفلسطينية وتراثها.

كما كرّمت المكتبة الدكتور عبد اللطيف زكي أبو هاشم، المدير العام لمؤسسة عيون على التراث بدولة فلسطين، تقديرًا لجهوده البارزة في توثيق التراث الثقافي والوثائق الفلسطينية، وتسلم الدرع نيابةً عنه الدكتور فؤاد سلامة، مدير الأرشيف الوطني الفلسطيني.

وشمل التكريم أيضًا الدكتورة فيحاء قاسم عبد الهادي، المدير العام لمركز الرواة للدراسات والأبحاث بدولة فلسطين، تقديرًا لجهودها البارزة في توثيق تاريخ الاستعمار، إلى جانب مؤسسة خزائن بالقدس، تقديرًا لجهودها في حفظ وتوثيق التراث الوثائقي الفلسطيني، وتسلم الدرع ممثل المكتبة الوطنية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، قدمت المكتبة الوطنية الفلسطينية درع تكريم إلى الوزير المفوض هالة جاد، مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تقديرًا لدورها في إنجاح يوم الوثيقة العربية.