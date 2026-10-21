 قوات الاحتلال الإسرائيلية تدمر بناية سكنية قائمة منذ 50 عاما شمال القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلية تدمر بناية سكنية قائمة منذ 50 عاما شمال القدس

القدس - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 1:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 1:05 م

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بناية سكنية مكونة من سبع شقق وقائمة منذ أكثر من 50 عاما في محيط مخيم قلنديا شمال القدس.

وقالت محافظة القدس ، في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك ، "هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية مكوّنة من سبع شقق في منطقة الواد قرب الكسّارة المحاذية لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ما يهدد بتشريد سبع عائلات يزيد عدد أفرادها على 35 شخصًا".

ووفق المحافظة ، "اقتحمت آليات الاحتلال المنطقة صباح اليوم، وشرعت بهدم بناية سكنية قائمة منذ أكثر من 50 عامًا، كما حطمت ممتلكات العائلات ومركبات وخزانات مياه، تاركةً خلفها الركام، وما يزيد من معاناة عائلات تفقد مأواها وذكرياتها في لحظات".

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