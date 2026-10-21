 الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 1534 شهيدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 1534 شهيدا

غزة - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 2:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 2:21 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد 7 مواطنين وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة جراء استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 وحتى اليوم شهدت ارتفاعا مستمرا بفعل الخروقات الميدانية المتواصلة، حيث بلغ إجمالي عدد الشهداء خلال هذه الفترة 1,534 شهيدا، إضافة إلى إصابة 5,486 مواطنا، فيما تمكنت طواقم الإنقاذ والإسعاف من انتشال جثامين 841 شهيدا من تحت الأنقاض والركام.

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