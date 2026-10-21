ياسمين رئيس تكشف سر ابتعادها عن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي

قالت الفنانة ياسمين رئيس إن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت محدودة وسطحية، وإنها لم تعد تستهلك وقتها وتركيزها كالسابق، نظرا لانشغالها بمسئوليات أخرى.

وأشارت ياسمين، خلال استضافتها ببودكاست "ABtalks"، الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، إلى أنها لا تمتلك خطة واضحة لإدارة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا، وإنها لم تعد تركز على نشر لقطات وصور من حياتها عليها لانشغالها.

وعلقت ياسمين رئيس على نشرها رسائل غامضة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي سابقا، مرجعة ذلك إلى حبها للكتابة، واستخدامها للهاتف المحمول للتعبير عن بعض أفكارها.

وتابعت: "بنسى نفسي وبدل ما أمسك ورقة وقلم بمسك التليفون وبكتب، ودا غلط، لأن مش هكتب كل اللي في دماغي.. ومبتبقاش أنت فاهم دا جاي منين قبله أو بعده أي".

ورأت أن الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة للتعرف على الأشخاص، متابعة: "محدش بيعرفك حقيقي من الكلمتين اللي أنت كتبتهم.. وهي زي قلتها".