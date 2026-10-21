الحوثيون ينفون إطلاق مسيرات باتجاه المدينة المنورة اليوم

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نفت جماعة الحوثي اليمنية إطلاق طائرات مسيرة باتجاه المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، زاعمة أن قواتها لم تنفذ عمليات عسكرية ضد السعودية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أدلى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، بهذه التعليقات ردا على ما أعلنه التحالف بقيادة السعودية في وقت سابق، حول اعتراض طائرات مسيرة فوق المدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، تدمير 4 مسيرات أطلقت باتجاه منطقتي المدينة المنورة والشرقية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، على منصة «إكس»، إلى اعتراض وتدمير 4 مسيّرات أطلقت باتجاه المملكة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، عرض المالكي على منصة «إكس» ما قال إنه استهداف وتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية بعد رصد استخدامها من قبل الحوثيين في إطلاق صاروخ تم اعتراضه باتجاه الرياض.

وقبلها أعلن تدمير مسيرة أطلقت في اتجاه الرياض.