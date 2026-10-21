النائب محمد عبد الحفيظ: منتدى مصر 2026 محطة هامة في مسار الحوار الوطني حول مستقبل التنمية وتحديد الأولويات

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن فعاليات منتدى مصر 2026 تمثل محطة محورية ومهمة في مسار الحوار الوطني حول مستقبل التنمية في الدولة المصرية، مشيراً إلى أن المنتدى يعكس أهمية الانتقال من مناقشة القضايا العامة إلى تقييم ما تحقق على أرض الواقع بدقة، وتحديد الأولويات التي تستحق التركيز خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توجيه الجهود والإمكانات نحو الملفات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.

وأضاف عبد الحفيظ، في بيان صحفي اليوم، أن انعقاد المنتدى يتيح فرصة استراتيجية لإعادة ترتيب الأولويات وفقًا لمتطلبات المرحلة الراهنة، واستشراف التحديات القادمة برؤية أكثر شمولًا وقدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، موضحاً أن القيمة الحقيقية للمنتدى تكمن في اتساع نطاق المشاركة وتنوع الرؤى المطروحة، بما يجمع بين الخبرات المتخصصة وصناع القرار وممثلي المجتمع في مساحة واحدة للحوار وتبادل الأفكار.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هذا التنوع يمنح المناقشات عمقًا أكبر، ويساعد على قراءة التحديات من زوايا متعددة، بدلًا من الاكتفاء بطرح حلول عامة لا تراعي اختلاف الاحتياجات والأولويات، لافتاً إلى أن الاستماع الجاد للآراء المختلفة يمثل ركيزة أساسية لأي عملية تطوير ناجحة، وتعدد وجهات النظر يثري النقاش العام ويفتح المجال أمام حلول مبتكرة تستند إلى الخبرة والواقع.

وأشاد النائب محمد عبد الحفيظ بالتوجيهات والرؤى التي طرحت خلال أعمال المنتدى، والتي تعكس توجهًا جادًا نحو تعزيز الحوار القائم على المعلومات والحقائق، بما يساعد على تكوين رؤية أكثر وضوحًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المضنية المبذولة للتعامل معها، مشيرًا إلى أن عرض ما تحقق خلال السنوات الماضية ومقارنته بالأوضاع السابقة يتيح للمواطن تقييم مسارات التطوير بصورة موضوعية، ويعزز قدرته على المشاركة الواعية في مناقشة القضايا الوطنية.

وشدد النائب على أن المنتدى يمثل منصة فاعلة لتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال إتاحة المجال أمام المقترحات الجادة، والاستفادة من الخبرات العملية والأفكار القابلة للتطبيق، بما يدعم تطوير السياسات العامة على أسس واقعية، ويرفع من كفاءة توجيه الموارد، ويجعل احتياجات المواطنين جزءًا أصيلًا من صياغة مسارات العمل الوطني.

واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تأكيده بأن النجاح الحقيقي لمنتدى مصر 2026 سيُقاس بقدرته على تحويل مخرجات الحوار والنقاشات إلى خطوات تنفيذية واضحة، تتضمن أولويات محددة وآليات دقيقة للمتابعة وتقييم النتائج، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على الأفكار الجادة، وتحديد المسؤوليات، واستمرار العمل الدؤوب بعد انتهاء جلسات المنتدى بما يدعم استدامة التنمية ويعود بالنفع الحقيقي على الدولة والمواطن.