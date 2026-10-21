أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة تدعم تكافؤ الفرص التعليمية عبر مساندة طلاب الأسر الآولى بالرعاية في المدارس والجامعات، مشيرة إلى دعم المصروفات الجامعية لـ149 ألف طالب وطالبة، من خلال 44 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وجمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولفيف من الخبراء والمتخصصين.

وأوضحت الوزيرة، أن دعم الطلاب يشمل تقديم منح دراسية سنوية لـ10 آلاف و800 طالب وطالبة من المكفوفين بالجامعات الحكومية، وتوفير مترجمي لغة إشارة لخدمة 4186 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية، إلى جانب توفير أجهزة تعويضية لـ49 ألفا و201 مستفيد من ذوي الهمم.

وأضافت أن مبادرة «بكرة المدرسة»، بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات ومؤسسة مصر الخير، قدمت حقائب مدرسية أو ساهمت في سداد المصروفات لـ243 ألفا و296 طالبا وطالبة من الأسر الآولى بالرعاية، بينهم 3146 طالبا من ذوي الهمم و3168 طالبا يتيما.

وأشارت إلى أن الجهود شملت رفع كفاءة 6 مدارس تخدم 2598 طالبا، وتوفير 100 مقعد دراسي وألفي زي مدرسي، فضلا عن إجراء 7300 كشف طبي للطلاب.

وفي مجال محو الأمية، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مبادرة «لا أمية مع تكافل» شملت مليونا و425 ألفا و828 أسرة، بما يمثل 33٫4% من الأسر، مؤكدة حرص الوزارة على مساندة الأسر الآولى بالرعاية كي لا يحرم أحد من التعليم.