ويتكوف: روسيا تفرج عن مواطن أمريكي مسجون

أعلن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا أفرجت عن معلم أمريكي متقاعد كان مسجونا بتهمة القتال كمرتزق في أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرج.

وتأتي هذه الخطوة في وقت اتخذ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات من شأنها تحقيق مكاسب لموسكو.

وكان ستيفن هوبارد، وهو من ولاية ميشيجان، قد حكم عليه بالسجن لمدة تقارب سبع سنوات عقب محاكمة مغلقة جرت عام 2024.

وذكر الادعاء أن هوبارد وقع عقدا مع الجيش الأوكراني بعدما أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022، وأنه قاتل إلى جانب القوات الأوكرانية حتى تم أسره بعد شهرين.