البرهان: لا مكان لعميل أو خائن أو مرتزق في السودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، أنه لا مكان لعميل أو خائن أو مرتزق في السودان.

وذكر الجيش السوداني ، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك اليوم ، أن ذلك جاء خلال زيارة البرهان لوادي حلفا والولاية الشمالية للوقوف على مجمل الأوضاع بالمنطقة ومستوى تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

وأشار البرهان ، خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري بمدينة حلفا، إلى أن أبواب البلاد مفتوحة لجميع السودانيين الراغبين في السلام والعودة والحوار، مشدداً على رفضه القاطع لأي إملاءات خارجية.

وأضاف أن اللقاء يمثل رسالة عملية لتضامن الشعب مع قيادته، مؤكداً أن الشعب السوداني هو صاحب الحق في تقرير مصيره واختيار من يحكمه عبر الانتخابات.

كما حيا القوات المرابطة في كافة الجبهات للدفاع عن سيادة السودان وأمنه واستقراره، مجدداً العزم على القضاء على المليشيا المتمردة.

ووجه البرهان الشكر إلى مصر ، مؤكداً أن الرعايا المصريين الموجودين في السودان يحظون بالأمن والرعاية التامة، ومشدداً على أهمية مواصلة التعاون وتنشيط حركة التجارة المشتركة لتعزيز مصالح البلدين.

كما أشاد البرهان ، خلال زيارته سدار السادة الأدارسة مسيد السيد الكامل الإدريسي ببيوضة في الولاية الشمالية ، بدور رجال الدين في تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي في السودان ، قائلا إنهم "يمثلون منارات للحق والهداية".

وأوضح البرهان أن الشعب السوداني يؤمن بالوسطية والإعتدال ويرفض الغلو والتطرف في الدين ، مشيداً بدور الطرق في تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية.

وقال إن زيارته للمنطقة جاءت للوقوف على المشكلات التي تواجه الزراعة في الولاية الشمالية لاسيما في المشروعات الثلاثة المتمثلة في البرقيق وكرمة والدفوفة .

وأضاف أن الدولة تولي الزراعة أولوية قصوى باعتبارها صمام أمان السودان ، قائلاً " نحن نعمل على حلحلة كل المشكلات المتعلقة بالزراعة حتى يتم اللحاق بالموسم الشتوي " لذلك سيكون هناك إهتمام كبير بالمشروعات الزراعية في النيل الأبيض والجزيرة والمشروعات في نهر النيل والشمالية بجانب مشروعات سندس والسليت وسوبا وذلك حتى نعمل على تعزيز الأمن الغذائي وتحسين معاش الناس".

ويدور قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل السيطرة على البلاد وعلى مواردها الاقتصادية منذ أبريل 2023.

وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح أكثر من 14 مليون شخص جراء الصراع.