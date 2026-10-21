علق اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على مطالبات المواطنين برفع الحد الأدنى للمعاشات، مؤكدًا احترامه لجميع الآراء المنتقدة لانخفاض الحد الأدنى.

جاء خلال جلسة بعنوان: «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، اليوم الأربعاء.

وأضاف: «نتابع كل من يتكلم وينتقد، على عنينا وعلى راسنا، والآراء على دماغنا من فوق ونفسنا نوصل لحد أدنى 10 آلاف»، بحسب تعبيره.

ونوه أن زيادة قيمة المعاش بـ1000 جنيه لكل مستفيد تتطلب توفير موارد قدرها 120 مليار جنيه في العام، نافيًا امتلاك موارد وقدرات مالية تتيح تنفيذ ذلك.

وأوضح أن «الهيئة حرصت على إصلاح نظام المعاشات في مصر بشكل تدريجي»، منوهًا في الوقت نفسه، إلى آثار ارتفاع التضخم، خلال الفترة التي صاحبت الإصلاح.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحسين قيم المعاشات لنوعين من المواطنين؛ المستفيد حاليًا من المنظومة، ومن يدفع اشتراكات وسيخرج على المعاش في المستقبل.

وذكر أن «المعاش انعكاس لسداد التأمينات الاجتماعية»، مضيفًا: «أنا بحوش لك وعلى قد ما بحوش بتكون قيمة المعاش، لما حد يقول: ارفع الحد الأدنى للمعاش، أقول لك حاضر عينيا الاثنين، بس خليه يدفع أكتر عشان أعرف أرفع»، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن هناك 4.7 مليون مواطن من المؤمن عليهم تدفع اشتراكات على أجر أقل من 3 آلاف جنيه، مطالبًا برفع هذه الأجور حتى تتمكن الهيئة من الحصول على اشتراكات أعلى، بما ينعكس في النهاية على قيمة الحد الأدنى.