الرئيس الأوكراني: نؤيد وقف إطلاق النار ومحادثات ثلاثية تضم روسيا والولايات المتحدة

عبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أمله في أن يسفر اجتماع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في روسيا، اليوم الأربعاء، عن نتيجة إيجابية، وأكد دعمه لإجراء محادثات ثلاثية بين قادة ‌كييف وواشنطن وموسكو.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية إن محادثاته مع ويتكوف في أوسلو في اليوم السابق كانت مثمرة، وإن أوكرانيا مستعدة للدبلوماسية.

كما شكر الولايات المتحدة الأمريكية على استئناف تبادل معلومات المخابرات، وعبر عن أمله في رفع القيود المفروضة على خدمتي ستارلينك وستارشيلد للأقمار الصناعية قريبا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال عن اجتماع ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "آمل أن نحصل... في غضون ساعات... على بعض النتائج... الإيجابية".

وشدد زيلينسكي على أهمية وقف القتال والانتقال إلى الدبلوماسية وإلى اتفاق يتضمن ضمانات أمنية، وأشاد بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وقال زيلينسكي "من المهم التفاوض بشكل ثلاثي" معه ومع ترامب وبوتين، مضيفا أنه سيكون من الأفضل إشراك دول أوروبية أيضا.

وأضاف "قلت دائما إننا منفتحون على التفاوض بأي صيغة وفي أي موضوع. ‌ما أطلبه هو: من فضلكم لا تتحدثوا عنا من دوننا".

وقال زيلينسكي أيضا إنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي وعد بالعمل على معالجة القضايا المتعلقة بخدمة ستارشيلد التابعة لشركة سبيس إكس، وهي في الأساس نسخة بمواصفات عسكرية من خدمة ستارلينك طورتها لصالح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقال زيلينسكي لشبكة فوكس نيوز عن الخدمة "لا تزال محدودة"، وذلك بعد يوم من تقرير لوول ستريت جورنال ورد فيه أن الرئيس التنفيذي للشركة وحليف ترامب، إيلون ماسك، أمر بإبطاء هذه التكنولوجيا التي تعتمد عليها أوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية.

وقال روبيو للصحفيين في وقت سابق اليوم إن القرارات المتعلقة بوصول أوكرانيا إلى ستارلينك تعود إلى شركة سبيس إكس وإيلون ماسك، وليس إلى البيت الأبيض.