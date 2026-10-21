ليبيا: البعثة الأممية تدين اقتحام عناصر مسلحة مقر ديوان المحاسبة في طرابلس

تناقلت مواقع إعلامية وصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي أخبارا ومشاهد لاقتحام عناصر مسلحة اليوم الأربعاء لمقر الديوان بمنطقة الظهرة في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت بوابة الوسط الإخبارية الليبية نقلا عن مصدر قالت إنه من داخل ديوان المحاسبة، إن عناصر مسلحة دخلت مقر الديوان بمنطقة الظهرة في العاصمة طرابلس .

وأضاف المصدر أن الهدف من هذا التحرك هو تمكين وكيل لديوان المحاسبة، وذلك دون سند قانوني، وفقا لتعبيره.

ومن جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأشد العبارات، استخدام القوة والترهيب داخل مقر ديوان المحاسبة في طرابلس ، في محاولة لفرض تعيين متنازع عليه لوكيل رئيس الديوان، مطالبة بالوقف الفوري لكافة أشكال التدخل المسلح في شؤون الديوان والانسحاب العاجل للعناصر المسلحة من مقره، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وأكدت البعثة ، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء أن استخدام القوة لفرض تعيينات داخل المؤسسات السيادية أمر مرفوض تماماً، ويشكل تهديداً خطيراً لسيادة القانون ونزاهة هذه المؤسسات واستقلاليتها.

وأعربت البعثة عن بالغ قلقها إزاء استهداف ديوان المحاسبة، باعتباره مؤسسة رقابية مستقلة تتولى حماية المال العام وضمان المساءلة في إدارة موارد الدولة، محذرة من أن فرض تغييرات قيادية فيه عبر الترهيب من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة العامة، ويقوض نزاهة الرقابة المالية العامة، ويعيق أداء الديوان لمهامه باستقلالية وفاعلية، بما يضر بمصلحة الشعب الليبي.

ودعت البعثة الأطراف المعنية إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالتعيينات في المؤسسات السيادية حصراً عبر القنوات القانونية والمؤسسية المعتمدة، وفقاً للتشريعات الليبية النافذة وبما ينسجم مع أحكام ومبادئ الاتفاق السياسي الليبي.



