أرتيتا يتحدى الانتقادات قبل موقعة بايرن ميونخ: أرسنال ليس مملًا

اعترف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بأن الألم الذي لا يزال يراوده جراء خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي يغذي رغبته في تحقيق المجد القاري، كما رفض الانتقادات التي تصف فريقه بأنه "ممل".

ويواجه أرسنال فريق بايرن ميونخ على ملعب "أليانز أرينا" مساء غد الأربعاء، في أكبر اختبار للفريق منذ خسارته أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح في شهر مايو الماضي.

وسُئل عما إذا كان قد تجاوز تلك الخسارة المؤلمة بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان، ليرد أرتيتا: "لقد حاولت، لكنني لم أنجح في ذلك".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "حاولت لأسابيع طويلة خلال الصيف، لكن بمجرد رؤية الكرة أو استحضار تلك المشاهد، أو سماع موسيقى البطولة، يزداد تعطشي لتحقيق اللقب".

وتابع: "ندرك أن علينا المضي خطوة بخطوة، لكن هذا الشغف موجود بداخل الفريق، وبداخل كل فرد منا".

وقال أيضا: "نحن نعلم ما مررنا به، فقد خسرنا لقب دوري أبطال أوروبا بفارق ركلة ترجيح واحدة. لذا، دعونا نحاول مجدداً".

ولا يكترث أرتيتا بالآراء التي ترى أن فريقه لا يقدم أداءً ممتعاً.

وعند سؤاله عما إذا كانت هذه الانتقادات تزعجه، أجاب: "لا، على الإطلاق".

وأضاف: "الناس لديهم آرائهم الخاصة، ونحن أيضاً لدينا رأينا".