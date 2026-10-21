السكة الحديد: تشغيل رحلات مخصوصة من وإلى مدينة طنطا يومي الخميس والجمعة

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة في إطار حرصها على تعزيز الخدمة المقدمة للركاب واستجابة للطلب المتزايد على حركة السفر من وإلى مدينة طنطا خلال يومي الخميس والجمعة القادمين.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن جداول التشغيل جاء على النحو التالي:

- تشغيل القطار رقم 3001 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / طنطا يوم 22 أكتوبر الجاري فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:30 ويصل طنطا الساعة 18:50.

- تشغيل القطار رقم 3003 ( تهوية ديناميكية ) طنطا / الاسكندرية يوم 23 أكتوبر الجاري فقط حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 09:10 ويصل الاسكندرية الساعة 11:00.



- تشغيل القطار رقم 1117 ( تهوية ديناميكية ) طنطا / الزقازيق يوم 23 أكتوبر الجاري فقط حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 02:00 ويصل الزقازيق الساعة 03:50.

- تشغيل القطار رقم 1118 ( تهوية ديناميكية ) الزقازيق / طنطا يوم 23 أكتوبر الجاري فقط حيث يقوم من محطة الزقازيق الساعة 04:55 ويصل طنطا الساعة 06:35.

- تشغيل القطار رقم 1119 ( تهوية ديناميكية ) طنطا / المنصورة يوم 23 أكتوبر الجاري فقط حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 03:00 ويصل المنصورة الساعة 04:30.

- تشغيل القطار رقم 1120 ( تهوية ديناميكية ) المنصورة / طنطا يوم 23 أكتوبر الجاري فقط حيث يقوم من محطة المنصورة الساعة 06:45 ويصل طنطا الساعة 08:15.

وأشارت الهيئة إلى التشغيل الاستثنائى لبعض القطارات التي لا تعمل يوم الجمعة وهي القطارات أرقام ( 2 / 31 تهوية ديناميكية الاسكندرية / القاهرة والعكس - 227 / 230 ركاب طنطا / الزقازيق والعكس - 297 اكسبريس طنطا / المنصورة - 48 ركاب المنصورة / طنطا - 540 / 545 ركاب طنطا / منوف / القاهرة والعكس - 465 / 466 ركاب طنطا / قلين / دمنهور والعكس )، وذلك يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري فقط طبقا لجداولها الحالية.

ونوهت الهيئة إلى تأخير القطار رقم 560 ركاب طنطا / منوف والمقرر قيامه الساعة 23:30 ليقوم الساعة 02:00، والقطار رقم 505 ركاب طنطا / قلين والمقرر قيامه الساعة 00:20 ليقوم الساعة 03:10 وذلك ليلة 22 / 23 أكتوبر الجاري.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدا للعمل على تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للركاب، كما تهيب بالمواطنين بالالتزام بتعليمات السلامة وعدم التزاحم، والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كاف.