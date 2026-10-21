 إصابة 4 أشخاص في انفجار وسط أثينا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 4 أشخاص في انفجار وسط أثينا

وكالات
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 5:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 6:08 م

قالت الشرطة اليونانية، اليوم الأربعاء، إن شرطيين اثنين ‌ومثلهما من المدنيين أصيبوا في انفجار وقع في مبنى بوسط أثينا.

وأضافت الشرطة في بيان أن الأربعة نُقلوا جميعا ⁠في سيارات إسعاف.

وقال مسئول في الشرطة، طلب عدم نشر اسمه، إن الانفجار وقع عندما وصل أفراد الشرطة إلى المبنى في منطقة كولونوس وتعاملوا مع حقيبة ظهر ‌يُعتقد ⁠أنها تحتوي على مخدرات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتلقت الشرطة اليونانية في وقت سابق مكالمة من مدير المبنى يبلغها بوجود ما ⁠يشتبه في أنها مخدرات عند مدخل المبنى.

وأضاف المسئول بالشرطة ⁠أن المدير أصيب هو الآخر في الانفجار، الذي ⁠لا تعتبره الشرطة اليونانية عملا إرهابيا.

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