إصابة 4 أشخاص في انفجار وسط أثينا

قالت الشرطة اليونانية، اليوم الأربعاء، إن شرطيين اثنين ومثلهما من المدنيين أصيبوا في انفجار وقع في مبنى بوسط أثينا.
وأضافت الشرطة في بيان أن الأربعة نُقلوا جميعا في سيارات إسعاف.
وقال مسئول في الشرطة، طلب عدم نشر اسمه، إن الانفجار وقع عندما وصل أفراد الشرطة إلى المبنى في منطقة كولونوس وتعاملوا مع حقيبة ظهر يُعتقد أنها تحتوي على مخدرات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وتلقت الشرطة اليونانية في وقت سابق مكالمة من مدير المبنى يبلغها بوجود ما يشتبه في أنها مخدرات عند مدخل المبنى.
وأضاف المسئول بالشرطة أن المدير أصيب هو الآخر في الانفجار، الذي لا تعتبره الشرطة اليونانية عملا إرهابيا.