تركيا تعلن توقيع اتفاقا للتعاون الدفاعي مع قطر وباكستان وإندونيسيا

قالت وزارة الدفاع التركية إن تركيا وقعت، اليوم الأربعاء، اتفاقا مع قطر وباكستان وإندونيسيا لتعزيز التعاون الدفاعي والقدرات العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان إن الدول الأربع وقعت "مذكرة تفاهم بدر" ‌في الدوحة، في خطوة تعكس مساعي تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات.

وأضافت أن الاتفاق "يحمل أهمية عسكرية واقتصادية كبيرة"، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تشجيع التعاون في مجال الإنتاج العسكري، وتعزيز القدرات العسكرية للدول الأربع، إلى جانب دعم التعاون في مجالات التدريب العسكري التقني والبحث والتطوير.

وذكرت الوزارة "من خلال ⁠الاستفادة من القدرات التي تتمتع بها كل دولة في مجال الإنتاج العسكري، ستسهل هذه المبادرة التعاون والتكامل، وتعزز القدرات الصناعية الدفاعية، وتتيح تلبية احتياجات الدول الحليفة والصديقة".

وفي أغسطس، وقعت تركيا اتفاقية للدفاع المشترك مع كل من باكستان، التي تمتلك أسلحة نووية، والسعودية. ‌وتنص ⁠الاتفاقية على أن أي هجوم على أحد الأطراف يعتبر هجوما على الجميع، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الدفاع التركية إن مذكرة بدر ستطور العلاقات بين الدول الأربع في قطاع الصناعات الدفاعية وتعزز التعاون متعدد الأطراف بما ⁠يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على تحقيق الأهداف المشتركة.

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في تركيا، خلوق جورجون، إن الاتفاق أرسى أسس تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير الإنتاج والتكنولوجيا المشتركين.

وذكر في بيان "تبادل التكنولوجيا والتطوير ⁠المشترك وتعزيز قدرات الإنتاج المحلية، تشكل جوهر صناعة دفاعية مستدامة. ونولي في تركيا أهمية للشراكات التي تتجاوز نماذج الشراء الجاهز، وتدعم تطوير الكوادر البشرية والبنية ⁠التحتية الصناعية للدول".

وأضاف "نعتقد أن مذكرة تفاهم بدر ستسهم في تحويل القدرات التكاملية لكل من قطر وباكستان وإندونيسيا وتركيا إلى مشاريع ملموسة".



