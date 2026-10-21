عدوى فيروسية تهدد ظهور كومباني مع بايرن ميونخ أمام أرسنال

يعاني فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونخ، من عدوى فيروسية تؤثر على حركة ساقيه، مما يثير الشكوك حول إمكانية تواجده في مباراة أرسنال غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

قال أرون دانكس المدرب المساعد لبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء أن كومباني قد يحتاج لراحة ثلاثة أيام إضافية للتعافي من إصابته، بعدما قضى اليوم في منزله.

قال دانكس في مؤتمر صحفي حضره مكان كومباني اليوم الثلاثاء "العدوى أثرت على ساقيه، ويشعر ببعض الآلام".

أضاف "الأطباء أكثر دراية مني بهذا الفيروس، لقد شجعنا كومباني للحصول على الراحة المطلوبة أيا كانت المدة".

واصل "لا أعرف حاليا هل سيعود غدا أو بعد يومين أو ثلاثة أيام، لأن إقناعه بالحصول على راحة حاليا يمثل تحديا".

وبدا كومباني هادئا وهو يجلس على مقاعد البدلاء يتابع فوز بايرن على لايبزج بنتيجة 6 / 1، يوم السبت الماضي.

وبسؤاله حول كيفية مشاركة كومباني في إدارة مباراة أرسنال حال تعذر حضوره إلى الملعب، أجاب دانكس بأنه سبق أن عمل عن بعد مع المدرب البلجيكي أثناء إيقافه في الخسارة 4 / 5 أمام باريس سان جيرمان في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي.

وأشار دانكس أيضا إلى أن مشاركة جوشوا كيميتش في المباراة لم تحسم بعد في ظل غيابه عن الحصة التدريبية الأخيرة لأسباب خاصة.

وقد عاد مانويل نوير للمشاركة في التدريبات الجماعية، لكن مشاركته أساسيا أمام أرسنال تبقى محل شك في ظل غيابه عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.