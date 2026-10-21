نبيل فهمي يبحث مع المبعوث الفرنسي تطورات القضية الفلسطينية

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أندريه باران، المبعوث الفرنسي لدعم الدولة الفلسطينية، وتناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية والجهود الدولية الرامية إلى تجسيد حل الدولتين.

وجدد الأمين العام تأكيده على ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من خطورة استمرار إسرائيل في انتهاكاتها الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في غياب المساءلة والمحاسبة.

وشدد الأمين العام على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، ومواصلة الجهود والضغوط الدولية لضمان تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.

كما أكد أهمية المضي قدما في الجهود الرامية إلى تجسيد حل الدولتين، وعدم ربطها بأي مسارات أخرى.