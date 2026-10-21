ذا إندبندنت: اعتقال مرشح ديمقراطي للكونجرس الأمريكي خلال قطف الزيتون بالضفة الغربية

كشفت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال براد لاندر المرشح الديمقراطي لعضوية الكونجرس الأمريكي والمراقب المالي السابق لمدينة نيويورك، إلى جانب نحو 80 متطوعًا في مجال حقوق الإنسان، خلال مشاركتهم في قطف الزيتون مع مزارعين فلسطينيين قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتطوعين الذين يحملون جنسيات أمريكية وإسرائيلية وبريطانية وكندية شاركوا في مبادرة تضامنية نظمتها منظمة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان»؛ بهدف مساندة المزارعين الفلسطينيين في مواجهة مضايقات المستوطنين.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية احتجزت المجموعة بعد إعلان المنطقة الزراعية القريبة من بلدة نهالين منطقة عسكرية مغلقة.

فيما قال منظمو المبادرة إنهم لم يتلقوا إخطارًا مسبقًا بالقرار، وأبدوا استعدادهم لمغادرة المكان سلميًا.

ولفتت «ذا إندبندنت» إلى أن لاندر أُفرج عنه لاحقًا، بينما نُقل متطوعون آخرون إلى مركز للشرطة داخل مستوطنة إسرائيلية، دون توجيه اتهامات رسمية إليهم على الفور.

وتأتي الواقعة خلال موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، وسط تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين، بما يثير مخاوف بشأن سلامة المزارعين والمتضامنين الدوليين الذين يرافقونهم خلال موسم الحصاد.

وخلصت الصحيفة إلى أن احتجاز المتطوعين يسلط الضوء على التوترات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمخاطر التي تواجه المزارعين الفلسطينيين في ظل استمرار الاعتداءات خلال موسم قطف الزيتون.