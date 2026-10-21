الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسئولية انعدام الأمن بالمنطقة

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات الإقليمية من خلال ما وصفه بالعدوان العسكري وانتهاك القانون الدولي، منتقدًا مساعي واشنطن لتحميل طهران مسئولية انعدام الأمن في الخليج العربي ومضيق هرمز.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، الأربعاء، عن بقائي قوله إن الولايات المتحدة تتحمل مسئولية انعدام الأمن في المنطقة، رغم مطالبتها المجتمع الدولي بإدانة إيران على خلفية التطورات في الخليج العربي ومضيق هرمز.

وجاءت تصريحات بقائي ردًا على دعوة أطلقها وزير الخارجية الأمريكي لدول العالم لإدانة إيران، إذ قال المتحدث الإيراني، في منشور باللغة الإنجليزية على منصة «إكس»، إن واشنطن وإسرائيل تتحملان مسؤولية تداعيات عدوانهما العسكري وانتهاكاتهما للقانون الدولي.

وأضاف بقائي أن الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا إيران مرتين خلال أقل من تسعة أشهر، بينما كانت المفاوضات جارية، متهمًا إياهما بقتل أطفال في ميناب وفتيات في لامرد، واغتيال مسؤولين إيرانيين، وتشديد العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني.

واتهم واشنطن بالتراجع عن مذكرة تفاهم قال إنها وقّعتها في 17 يونيو، معتبرًا أن مطالبتها المجتمع الدولي بإدانة إيران تتجاهل، بحسب وصفه، مسؤوليتها عن التصعيد.

وقال المتحدث الإيراني، إن المجتمع الدولي بات يتحمل تداعيات ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي ولجوئهما إلى القوة العسكرية، مشيرًا إلى أن هذه التداعيات تمتد من الاضطرابات الإقليمية إلى انعدام الاستقرار في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

وشدد بقائي على أن الأطراف التي أشعلت الصراعات وأسهمت في دفع المنطقة إلى الفوضى لا يمكنها، على حد قوله، التنصل من المسؤولية عبر تقديم نفسها في موقع الطرف الذي يوجه الاتهامات إلى الآخرين.

وأوضح أن محاولة قلب الأدوار بين المعتدي والضحية لن تعفي الولايات المتحدة وإسرائيل من المساءلة عن أفعالهما.

وفي ختام تصريحاته، أكد بقائي أن تحويل المعتدي إلى طرف يتهم الآخرين والضحية إلى متهم لن يسمح لهما بالإفلات من المسؤولية.