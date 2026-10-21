تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وتدمير درون أطلقها الحوثيون فوق المنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (درون) أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، أن «اعتداءات» الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر قتلت 17 شخصًا وأصابت 333 آخرين، بحسب موقع قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وكشف المالكي، خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه هجمات الحوثيين على السعودية، أن الجماعة أطلقت باتجاه المملكة 1104 صواريخ و1135 طائرة درون منذ بدء عملياتها ضدها.

وأدان المالكي، هجمات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك الهجوم على مطار الرياض، قائلًا إن «الاعتداء الغاشم على مطار الملك خالد لا يمثل استهدافًا لمطارات السعودية وحدها، بل يتجاوز ذلك إلى استهداف أمن المسافرين من المواطنين والأشقاء والأصدقاء وقاصدي الحرمين الشريفين من شتى بقاع الأرض».

وأوضح أن التحالف رصد 20 هجومًا حوثيًا على مطار الملك خالد الدولي منذ الأول من أكتوبر، وعرض مقاطع فيديو قال إنها توثق استهداف المطار، إلى جانب أجزاء من صاروخ من طراز «كروز» قال إن الحوثيين استخدموه في إحدى الهجمات.