الرئيس السيسي: مستعدون للدفاع عن أراضي أية دولة عربية وحدودها لو طلب منا ذلك

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرأي العام في مصر يجب أن يكون صلبًا وقويًّا وداعمًا للدولة في وجود مخاطر كبيرة.

وأضاف خلال جلسة «أمن الوطن والمواطن»، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر، أن الأمن القومي العربي هو أمن قومي واحد يتأثر الجميع إيجابًا وسلبًا باستقراره أو عدم استقراره.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى المنطقة العربية وحجم الدول التي تمر بظروف سياسية وأمنية غير مستقرة فالأمر لا يتحمل المزيد عن عدم الاستقرار لدول أخرى.

وشدد على ضرورة استعادة الاستقرار للدول الذي فقدته، مؤكدا أن الجهود المصرية إزاء أزمة السودان أو أزمة ليبيا أو الصومال أو أي دولة عربية يهدف إلى استعادة الاستقرار.

ونوه إلى أن الجسم العربي أصبح مصابًا بالكثير من الجروح، وتابع: "وقوفنا مع أشقائنا في الخليج امتداد للأمن القومي العربي المشترك، وعلشان تبقى الناس فاهمة ولإني سمعت كلام كتير في الكام يوم اللي فاتوا على إننا رايحين نعمل هجوم على اليمن أو كلام من ذلك، بالطبع لأ، إحنا عمرنا ما قمنا بتعاون من أجل القتال خارج الحدود، إحنا بنتكلم عن دفاع عن أراضي المملكة وحدودها".

وواصل: "أراضي أية دولة عربية أخرى وحدودها لو طُلب منا ذلك.. دفاع عن الدولة نفسها.. لكن إحنا لا يمتد جهدنا العسكري لخارج حدود مصر ولا أي دولة شقيقة إحنا حريصين على أمنها واستقرارها".

وختم بالقول: "ربنا يحفظ بلادنا ويحفظكم جميعًا إن شاء الله".