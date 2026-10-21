وزير الخارجية: لم تمر على مصر ظروف شديدة الاضطراب مثل الظروف الراهنة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، إن السياسية الخارجية لم تعد مقتصرة على اهتمامات النخبة المصرية لكن كل شرائح المجتمع تهتم بها وتركز عليها.

وأضاف خلال جلسة "أمن الوطن والمواطن"، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن سبب هذا الأمر يعود إلى أن السياسة الخارجية امتداد للسياسة الداخلية، فلا توجد أي سياسة خارجية فعالة لأي دولة إلا إذا كانت تمثل امتدادًا طبيعيًّا للسياسة الداخلية.

وأشار إلى أن السياسة الخارجية الفعالة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود استقرار أمني وسياسي واقتصادي واجتماعي، مؤكدا أنه بدون هذا الاستقرار لا يمكن إدارة أي سياسة خارجية نشطة وتتسم بالفاعلية.

ونوه إلى أنه إذا لم تكن السياسة الخارجية تخدم أهداف وأولويات المواطن والمجتمع فهي قاصرة وغير فعالة، مؤكدا أنه كل ما يحدث في الخارج يؤثر في الداخل، وتابع: «سلاسل الإمداد والتوريد وأمن الملاحة والاضطراب بها كلها أمور تؤثر على الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتؤثر على مستوى معيشة المواطن».

ولفت إلى أنه في فترة 2013 و2014 كان العالم يركز على المسألة المصرية وأن هناك دولة لديها مشكلات حقيقية وهناك أزمة وجودية بها ما يتطلب التدخل في شئون هذه الدولة.

وأوضح أن الدولة وصلت لما وصلت إليه بالتدريج لاعتبارات كثيرة أولها رعاية الله عز وجل للوطن وحكمة القيادة المصرية في إدارة الظروف شديدة التعقيد التي تواجهها مصر سواء إقليميًّا أو دوليًّا.

ونوه بأنه لم تمر على مصر أو أي دولة أخرى ظروف شديدة الاضطراب على المستويين الإقليمي والدولي مثل الظروف الراهنة في ظل حالة عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بمآل الأحداث بما في ذلك الأزمة الإيرانية فكل السيناريوهات مفتوحة من التصعيد الشامل والمواجهة العسكرية الشاملة إلى التهدئة والتوصل إلى صفقة إلى استمرار الوضع الراهن وهي حالة اللا سلم واللا حرب.