خبير اقتصادي: منتدى مصر يمثل حلقة وصل مهمة بين المواطن والحكومة

قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن منتدى مصر 2026 يمثل حلقة وصل مهمة بين المواطن والحكومة، ويسهم في وضع رؤية للاقتصاد المصري، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والعسكرية التي أثرت في الاقتصاد العالمي وانعكست على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تطلع المواطنين لمزيد من السيطرة على الأسعار.

وأضاف شعيب، في مداخلة مع الإعلامية إنجي عهدي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المنتدى يمثل فرصة لوضع استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية والمصنعين المصريين.

وأوضح أن الفاتورة الاستيرادية لمصر تبلغ نحو 90 مليار دولار، مقابل صادرات لا تتجاوز 48 مليار دولار، بينما تستهدف السردية الوطنية الوصول بالصادرات السلعية غير البترولية إلى 146 مليار دولار.

وأكد أن مشاركة الحكومة ورجال الأعمال وقطاعات الاستثمار والصناعة تتيح التوافق على إجراءات تدعم تجاوز الصادرات 100 مليار دولار، بما يعزز توافر السلع محليًا، ويسهم في الحد من التضخم وزيادة السيولة الدولارية ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ولفت شعيب إلى أن الدعم النقدي يمثل النموذج الذي يتجه إليه العالم ومصر، خصوصًا مع استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي، لافتًا إلى أنّ تطبيقه كان أكثر صعوبة قبل انتشار هذه المنظومات.

وأشار إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يمثل تجربة ناجحة للدعم النقدي في مصر، في حين وصف منظومة الدعم العيني بأنها قديمة وتشوبها عيوب عديدة.