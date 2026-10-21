مسئول أمريكي: روسيا وافقت على اقتراح واشنطن بعقد اجتماع ثلاثي مع كييف

قال مسئول أمريكي إن روسيا وافقت على اقتراح أمريكي بعقد اجتماع ثلاثي على المستوى الفني مع أوكرانيا، وذلك بعد أن التقى المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعرب عن أمله في أن يسفر اجتماع ويتكوف في روسيا عن نتيجة إيجابية، مؤكدا دعمه لإجراء محادثات ثلاثية بين قادة كييف وواشنطن وموسكو.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، إن محادثاته مع ويتكوف في أوسلو في اليوم السابق كانت مثمرة، وإن أوكرانيا مستعدة للدبلوماسية.

وشكر الولايات المتحدة الأمريكية على استئناف تبادل معلومات المخابرات، وعبّر عن أمله في رفع القيود المفروضة على خدمتي ستارلينك وستارشيلد للأقمار الصناعية قريبًا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال عن اجتماع ويتكوف مع بوتين: «آمل أن نحصل.. في غضون ساعات.. على بعض النتائج.. الإيجابية».

وشدد زيلينسكي، على أهمية وقف القتال والانتقال إلى الدبلوماسية وإلى اتفاق يتضمن ضمانات أمنية.

وأشاد بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف إطلاق النار.

وقال زيلينسكي: «من المهم التفاوض بشكل ثلاثي» معه ومع ترامب وبوتين، مضيفًا أنه سيكون من الأفضل إشراك دول أوروبية أيضًا.