إحالة أوراق متهمة بقتل محامٍ وسرقته في الإسكندرية إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأربعاء، أوراق «ر.م.ر» إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت جلسة خلال شهر نوفمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامها بقتل المحامي «م.أ.أ» وسرقته.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 3272 لسنة 2025 جنايات أول المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة محامٍ مقتول داخل مكتبه في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، أنه بانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص والمعاينة أن الشقة محل البلاغ تُستخدم سكنًا، وملحق بها غرفة يستعملها المحامي مكتبًا له، ويستقبل فيها زبائنه.

وأضافت التحقيقات، أن الشرطة عثرت على جثة المحامي وبها عدة طعنات متفرقة، كما تبين اختفاء بعض محتويات الشقة، ومنها شاشة تلفزيون وبعض المقتنيات، إلى جانب مبلغ مالي.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة كانت على معرفة بالمجني عليه، وعلمت يوم الحادث بتحصله على عمولة كبيرة نظير إتمام عقد بيع عقار، فعقدت العزم على قتله وسرقة أمواله، واستعانت بالمتهم الثاني، صديقها، لتنفيذ مخططها.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة توجهت إلى المحامي ليلًا، وطلبت منه تحريك دعوى خلع ضد زوجها المسجون على ذمة إحدى القضايا، ثم استغلت دخوله الحمام، وباغتته عند خروجه بالضرب باستخدام آلة حادة، ما أدى إلى سقوطه أرضًا، قبل أن تسدد له عدة طعنات بسلاح أبيض حتى تأكدت من وفاته.

ولفتت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث والمعززة بأقوال شهود الإثبات وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، إلى أن المتهمة وآخر استوليا على المبلغ المالي وشاشة التلفزيون وبعض المتعلقات، ثم لاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، قبل أن تقرر إحالة المتهمة إلى المحكمة لمحاكمتها والمتهم الثاني، بعضوية المستشارين: "طارق محمد هريدي، وخالد محمد عبد الفتاح، وأحمد مختار عبد الحي، وسكرتارية محمود مصطفى".



