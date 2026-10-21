الحكومة العراقية: لا توجد أي مقرات للحوثيين في العراق

نفت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، وجود مقرات للحوثيين في العراق.

وقال حيدر العبودي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، لوكالة الأنباء العراقية (واع): «لا توجد أي مقرات مؤشرة بهذا الشأن داخل العراق، وأن الموضوع لا يتطلب أي توجه أو قرار حكومي بشأن أمر غير موجود أساسًا».

وذكر أن «البعض يصر على التمسك بسرديات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن وجود جماعات مسلحة من دول أخرى داخل العراق يتنافى مع المبادئ الدستورية».

وأكد أن «العراق لن يكون منطلقًا للاعتداء على دول الجوار، ولن يتبنى احتضان أي جماعة مسلحة تشارك في صراع معين».

كما ذكر العبودي أن هناك «تنسيقًا عاليًا مع تركيا لحسم ملف حزب العمال الكردستاني وإخراج عناصره من العراق، فضلًا عن وجود تنسيق مع إيران من خلال لجنة عليا لحسم ملف وجود المسلحين الأكراد الإيرانيين داخل الأراضي العراقية، وتحديدًا في إقليم كردستان».

وأكد أن «جميع هذه المؤشرات والتوجهات الحكومية تؤكد عدم السماح بوجود عناصر مسلحة تابعة لدول أخرى داخل الأراضي العراقية، وأن العراق لن يسمح بتهديد دول الجوار انطلاقًا من أراضيه».