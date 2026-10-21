السعودية وفرنسا تؤكدان أهمية تنسيق الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار

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أكدت السعودية وفرنسا اليوم الأربعاء أهمية تنسيق الجهود اللازمة بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز استقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضافت "واس" أن ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي "تبادلا وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود اللازمة بشأنها، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأوضحت أن بن سلمان وماكرون استعرضا "خلال اللقاء العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وأوجه التعاون السعودي الفرنسي القائم، وسبل تعزيزه في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء.

وتأتي زيارة ماكرون ضمن جولته الخليجية التي شملت أيضا الكويت والبحرين والإمارات وقطر.

وغادر الرياض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له.