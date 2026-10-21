السجن 3 أعوام لمتهم بإنهاء حياة شخص وغلق مصحتين لعلاج الإدمان في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأربعاء، «م.م.ا» بالسجن لمدة 3 أعوام، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع غلق المصحتين محل واقعة وفاة نزيل تعرض للضرب على أيدي المتهم.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 4070 لسنة 2026 جنايات برج العرب، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوفاة شخص داخل مصحة لعلاج الإدمان في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه جرى إيداع المجني عليه «م.ص.ع» داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة برج العرب بمعرفة شقيقه، وظل بها نحو 10 أيام، قبل نقله إلى فرع آخر للمصحة في المدينة ذاتها.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه قبل الواقعة بيومين، تعرض المجني عليه لتشنجات، ما دفع المتهم إلى التعدي عليه بالضرب وتكبيله وتكميم فمه، ما أدى إلى وفاته.

ولفتت التحقيقات إلى أنه عقب وقوع الحادث، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، قبل أن تقرر إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم، بعضوية المستشارين: طارق محمد هريدي، وخالد محمد عبد الفتاح، وأحمد مختار عبد الحي، وسكرتارية محمود مصطفى.