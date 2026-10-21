الأهلي يتعادل أمام القناة ويفقد نقطتين ثمينتين في صراع صدارة الدوري

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام ضيفه القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الأهلي عن طريق عمر الساعي في الدقيقة 18 بعد جملة فنية مميزة وتمريرة من محمد هاني قابلها بتصويبة مباشرة في الشباك.

وفي الدقيقة 32 تعادل القناة عن طريق محمود هاني، الذي استلم الكرة في الجهة اليمنى للأهلي وراوغ محمد هاني بمهارة ثم سدد كرة مميزة في الشباك.

وفي الدقيقة 43 أعاد أشرف بن شرقي التقدم للنادي الأهلي بعد عرضية أرضية من توفيق محمد حولها بن شرقي بلمسة مميزة للشباك.

وفي الدقيقة 54 سجل حازم أبو سنة الهدف الثاني للقناة بعد تصويبة قوية تصدى لها شوبير وارتدت أمام لاعب القناة الذي أسكنها في الشباك.

وفي الدقيقة 80 سجل ياسين مرعي هدف التقدم لصالح القناة بالخطأ في مرماه بعد هجمة مرتدة من محمد حمدي زكي لاعب القناة، لعبها ياسين مرعي في مرمى شوبير.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 90+4 سجل أشرف داري هدف التعادل للنادي الأهلي بكرة رأسية.

وجاءت المباراة متوسطة الأداء من الفريقين، مع أفضلية لنادي القناة من خلال الهجمات المرتدة والتحولات الهجومية السريعة، فيما استحوذ الأهلي على الكرة بشكل سلبي ولم يخلق أي خطورة على مرمى فريق القناة

بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده للنقطة 17 في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، ووسع الفارق مع بيراميدز المتصدر إلى 4 نقاط، كما رفع القناة رصيده للنطقة 8 في المركز الحادي عشر.