وزير الري: مصر تحلت بالصبر وسياسة النفس الطويل في تعاملها مع السد الإثيوبي

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مصر تحلت بالصبر والهدوء وسياسة النفس الطويل في تعاملها مع ملف السد الإثيوبي.

وأضاف خلال جلسة «أمن الوطن والمواطن»، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة فعلت كل ما يمكنها فعله في هذا الملف سواء في المفاوضات أو اتفاق إعلان المبادئ الذي كان خطوة لإثبات حسن النوايا المصرية تجاه الشعب الإثيوبي لتصحيح ما فعلته إثيوبيا في 2011.

وأشار إلى أن مصر منحت إثيوبيا فرصة من خلال اتفاق إعلان المبادئ من أجل التعايش السلمي المشترك وتصحيح ما حدث في 2011، لكن لم يتم تنفيذ ما ورد في الإعلان من قِبل أديس أبابا.

ولفت إلى أن المفاوضات التي كانت قد أجريت في واشنطن توصلت بالفعل لاتفاق بموافقة الدول الثلاث وكان اتفاقًا متوازنًا لجميع الأطراف وكان يحافظ على حقوق الدولة وحصة الدولة بما يحفظ حقوق الأجيال المقبلة من الاتفاق.

ونوه بأن الجانب الإثيوبي تهرّب قبل التوقيع، وتطورت الأمور لاحقًا إلى مسارات مختلفة لم تُؤتِ بأي شيء إلى أن قررت الدولة عدم الاستمرار في التفاوض.

وتابع: «حوض النيل ليس إثيوبيا فقط.. هناك 11 دولة توجد في حوض النيل وإثيوبيا واحدة منها.. وعلاقاتنا منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية تتسم بأنها على أعلى مستوى مع جميع دول حوض النيل الجنوبي».

ولفت إلى أن هناك 350 بئر لمياه الشرب نفذتها مصر لسكان هذه الدول وتدار معظمها بالطاقة الشمسية، بجانب تنفيذ مشروعات سدود لحصاد المياه للاستفادة منها بجانب أعمال للحماية من الفيضانات ومركز للأرصاد في أوغندا وآخر في جنوب السودان.

وأكد أن تدرِّب أشخاصًا من هذه الدول في مجالات المياه وغيرها، كما أن هناك زيارات متكررة سواء من قِبل الرئيس السيسي أو رؤساء هذه الدول لمصر، مؤكدا أن الحديث عن حوض النيل لا يجب أن يقتصر على السد الإثيوبي.

ولفت إلى أن جميع دول حوض النيل باستثناء دولة واحدة توافق على إعادة فتح اتفاقية عنتيبي والحديث بشأنها، وقال: "الحلول موجودة لكن يجب صدق النوايا من جميع الأطراف".

واقترح وجود شبكة بين دول حوض النيل مصر لتوصيل وتبادل الكهرباء، وقال: «إذا كانت الحجة هي الكهرباء فهي أمر فني يمكن حله في المستقبل وإذا كانت الحجة هي تقاسم المياه فدول حوض النيل بها 7000 مليار متر مكعب من مياه الأمطار التي يمكن استغلالها وحصادها وتوجيهها للزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الشرب».

ونوه إلى أن حوض النيل نفسه تسقط فيه أمطار تتراوح بين 1600 و2000 مليار متر مكعب مياه في العام، في حين يصل لمصر 55 مليارًا، أي أقل من 3% من الأمطار التي تسقط على دول حوض النيل.

وشدد على أن دول النيل لا تواجه أزمة في المياه، بخلاف مصر التي تواجه أزمة بسبب الشح المائي.