الرئيس السيسي: ضرب مؤسسات الدولة كمسار يهدف لإسقاط الدول وهذا كان واضحا في 2011

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ضرب مؤسسات الدولة كمسار دائمًا يهدف إلى إسقاط الدول وهو ما كان واضحًا في 2011.

وأضاف خلال جلسة "أمن الوطن والمواطن"، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر، أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة جناحا الدولة وأمنها، مؤكدا أن الاستهداف المستمر للداخلية كجناح أمن لا يتوقف.

وأوضح أنه بمراجعة المواقف في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية يتضح أن فكرة الاستهداف وبناء انطباع سلبي عن ممارسات وزارة الداخلية لا تتوقف، مؤكدا أن البعض كإعلاميين أو مواقع التواصل أو الرأي العام يشارك فيها بقصد أو بدون قصد، في إطار التفاعل اليومي مع الأحداث.

وأكد أن فرض الأمن في أي دولة دائمًا ما يكون أمر غير محبب ما يلقي بعبء كبير جدًا على وزارة الداخلية بأن تكون دائمًا لديها مبادرات لتحسين انطباع المواطنين عن الوزارة.

وأشار إلى أن ما حدث في 2011 كان ضربة لهذا الجناح لتنفيذ المخطط ضد الدولة المصرية، مشددا على ضرورة وضع ذلك في الاعتبار عند التعامل مع الوقائع المختلفة.

ولفت إلى أن القاعدة العامة أن تتم المحافظة على مؤسسات الدولة، لأن عدم المحافظة عليها يؤدي إلى سقوط الدول ما يتسبب في مشكلات كثيرة، موضحًا أن الاستهداف الذي تعرضت له وزارة الداخلية في 2011 كان يهدف لإسقاط المؤسسة بجانب مخطط إسقاط القوات المسلحة.

وأكد ضرورة تنشيط الذاكرة وتسليط الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها منعًا لتكرارها أو لتحسين الانطباع نتيجة الممارسات في التفاعل اليومي.