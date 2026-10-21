وزير الداخلية: وعي المواطن حائط الصد في مواجهة أية محاولات للنيل من استقرار الدولة

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنّ الوزارة عملت على تنمية الوعي لدى المواطن باعتباره حائط الصد في مواجهة أي محاولات للنيل من استقرار الدولة.

وأضاف خلال جلسة "أمن الوطن والمواطن"، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة أدت دورها في مجال تنمية الوعي لدى المواطنين بشكل عام والشباب بشكل خاص.

وأشار إلى إعداد برامج تنفذها أكاديمية الشرطة ومعهد البحوث التابع لها عبر تنظيم ندوات وورش عمل خاصة بمواجهة مخططات إسقاط الدولة ومعنى ومخاطر حروب الجيل الرابع والخامس وكيفية التعامل معها وتعقيم وعي المواطن من هذه الأخطار.

ولفت إلى أن الوزارة عملت على تحديث السياسة العقابية تجاه المحكوم عليهم، حيث اعتمدت رؤية الوزارة على إنشاء مراكز للإصلاح والتأهيل بشكل متطور ومتكامل بما يتيح تأهيل النزيل لترك الأفكار والتصرفات الجنائية وأن يلجأ إلى وسيلة تعليم أو عمل بحيث يكون قادرًا بعد قضاء فترة عقوبته على الاندماج في المجتمع بشكل سليم.

وأكد أن هذا المسار أنقذ المواطن من شبكة عمل إجرامي يمكن أن يستمر، مع حماية المجتمع من جريمة أو مجرم أو أداء إجرامي قد يعود للمجتمع مرة أخرى، مؤكدا أن هذه التجربة كانت ناجحة جدًا وحظيت بإشادة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

ونوه بأن هذا الأمر كان السر في شن جماعة الإخوان حملة على مراكز التأهيل والوضع بها في محاولة لإعطاء صورة غير حقيقية عن هذه المراكز.