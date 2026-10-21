بروكسل تحظر الدراجات الكهربائية في بؤر تجارة المخدرات بعد ربطها بحوادث إطلاق نار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حظرت السلطات الإقليمية في مدينة بروكسل، الدراجات الكهربائية في أجزاء من العاصمة البلجيكية، في أعقاب عدد من جرائم إطلاق النار المرتبطة بتجارة المخدرات، والتي استُخدمت فيها الدراجات الكهربائية.

ووقع رئيس وزراء بروكسل بوريس ديليس، الأمر الخاص بالحظر اليوم الأربعاء؛ ليحظر ركوب الدراجات الكهربائية وإيقافها في البؤر الساخنة لتجارة المخدرات في المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن القواعد الخاصة تنطبق على 19 موقعًا تتركز فيها تجارة المخدرات.

ويستند الحظر إلى نتائج كشفت أن الدراجات الكهربائية استُخدمت في أكثر من ربع حوادث إطلاق النار المرتبطة بالمخدرات خلال الفترة بين يناير 2025 ويوليو 2026.

وتنطبق القيود على الدراجات التي يمتلكها أفراد، وكذلك الدراجات المؤجرة.

وقُتل ضابط شرطة في بروكسل مؤخرًا إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، عندما كان يحاول تفتيش سيارة متوقفة وهو يرتدي ملابس مدنية.

وقال مكتب المدعي العام إنه عُثر على مخدرات داخل السيارة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بين المخدرات والهجوم.

وأصبحت الجرائم المرتبطة بالمخدرات تمثل مشكلة خطيرة بشكل متزايد في العاصمة البلجيكية.