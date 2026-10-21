روسيا تتهم اليابان باستخدام الصحفيين لأغراض التجسس

اتهمت روسيا، اليوم الأربعاء، اليابان باستخدام الصحفيين على نطاق واسع لأغراض التجسس، وذلك عقب توقيف صحفي ياباني بتهم مرتبطة بالتجسس.

وقالت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، إن الصحفي الياباني يوكي إيماي أُوقف في جزيرة سخالين الواقعة في أقصى الشرق الروسي، بالقرب من مجموعة جزر متنازع عليها، بتهمة «ممارسة أنشطة تجسس على الأراضي الروسية»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتنفي اليابان هذه الاتهامات، ولم تتمكن حتى الآن من تأمين الإفراج عن إيماي.

وعندما سُئلت عن قضيته، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لصحفيين، الأربعاء، إن هذه ليست القضية الأولى من هذا النوع، بل إنها «الأولى التي نعلنها على الملأ».

وأضافت: «الصحفيون الآتون من اليابان لا يمارسون العمل الصحفي»، وقالت إن «عشرات» من الصحفيين اليابانيين المعتمدين للعمل في روسيا لا يبدون أي اهتمام بتغطية الشؤون الروسية من منظور صحفي.

وتابعت: «تلقوا أوامر بعدم التواصل، وعدم طرح الأسئلة، وعدم المشاركة في الفعاليات الإعلامية عبر الهيئات الرسمية الروسية، ولا سيما وزارة الخارجية».

وتساءلت: «ماذا يفعل هذا العدد الكبير من الصحفيين اليابانيين في بلادنا؟»، وأضافت: «إنهم يمارسون أنشطة لا تتوافق مع الصفة الصحفية».

وجاءت تصريحات زاخاروفا في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية اليابانية، الأربعاء، أنها أوفدت كبير دبلوماسييها لشؤون أوروبا، كيميتاكي ناكامورا، إلى موسكو لبحث الإفراج عن يوكي إيماي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، خلال إحاطة إعلامية، الأربعاء: «تقدّمنا بطلب... يدعو إلى إتاحة الوصول القنصلي في أقرب وقت ممكن إلى المواطن الياباني المحتجز في روسيا، وكذلك الإفراج الفوري عنه».

ونفت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ممارسة اليابان أنشطة التجسس في روسيا، فيما شددت صحيفة هوكايدو شيمبون التي يعمل فيها يوكي إيماي على استقلاليتها عن الحكومة.

كما استدعت طوكيو السفير الروسي نيكولاي نوزدريف لتقديم احتجاج رسمي، فيما دعت وزارة الخارجية اليابانية موسكو إلى منحه «معاملة عادلة ومحايدة».

ويخوض البلدان نزاعا مستمرا منذ عقود بشأن سلسلة من الجزر الواقعة في المحيط الهادئ، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان وإلى الجنوب الغربي من سخالين.

كما فرضت اليابان عقوبات على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.

وأوقفت روسيا في السنوات الأخيرة عددا من مواطني «دول غير صديقة»، متهمة إياهم بالعمل لصالح أجهزة استخبارات غربية.