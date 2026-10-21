جنوب أفريقيا تعتزم خفض ضريبة الوقود لمدة شهرين اعتبارا من نوفمبر

أعلن وزير المالية في جنوب أفريقيا، إينوك جودونجوانا، اليوم الأربعاء، عن حزمة ثانية من إجراءات الدعم المؤقتة لسائقي السيارات ومستخدمي وسائل النقل، الذين يعانون من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

وقال جودونجوانا إنه سيتم خفض ضريبة الوقود التي تفرضها الحكومة على الديزل بمقدار 3 راند (18ر0 دولار) للتر، وعلى البنزين بمقدار 50ر1 راند، وذلك اعتبارا من 4 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف جودونجوانا بأنه سيتم تمديد العمل بهذا التخفيض حتى 5 يناير، ولكن بمعدل أقل، إذ سيتم خفض الضريبة بمقدار 50ر1 راند للتر الديزل، وراند واحد للتر البنزين.

وأوضح جودونجوانا ، خلال عرضه بيان سياسة الموازنة متوسطة الأجل أمام أعضاء البرلمان في كيب تاون اليوم الأربعاء، قائلا "ندرك الضغوط التي تفرضها أسعار الوقود المرتفعة على الأسر والشركات. وسيسهم هذا الإجراء في تخفيف أعباء المعيشة، دون المساس باستدامة الميزانية."