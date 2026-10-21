الكرملين: بوتين قرر الإفراج عن الأمريكي هوبارد لدواع إنسانية

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر إطلاق سراح المواطن الأمريكي ستيفن هوبارد، الذي قاتل في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، لأسباب إنسانية.

وقال بيسكوف، لوسائل إعلام روسية، إن "الجانب الأمريكي أثار هذه القضية منذ فترة، وبشكل عام، تستمر الاتصالات بشأن التبادلات وغيرها من الأمور بشكل مستمر عبر أجهزة الاستخبارات. وفي هذه الحالة، اتخذ الرئيس هذا القرار مجددا بناء على اعتبارات إنسانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بإفراج روسيا عن هوبارد، الذي قاتل في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، "أفرج للتو عن ستيفن هوبارد، الذي احتجزته روسيا قبل أربع سنوات خلال إدارة بايدن، من السجن، بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب، الذي قدمه مباشرة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية الأسبوع الماضي. ستيفن في طريقه إلى وطنه، وسيلتقي عائلته قريبا".

وأضاف ترامب أن موسكو لم تطلب تسليم أي شخص مقابل الإفراج عن هوبارد.

وأوضح "لم يكن مطلوبا من الولايات المتحدة أن تقدم أي شيء في المقابل، احتراما للرئيس ترامب، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة إلى روسيا. ولم تكن هناك حاجة إلى إجراء أي (تبادل) من أجل الإفراج عنه".

وشكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إطلاق سراح ستيفن هوبارد، وهو مواطن أمريكي قاتل في صفوف القوات الأوكرانية، وأدين في روسيا عام 2024 بتهم تتعلق بالعمل مرتزقا.