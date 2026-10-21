وزير الري: الدولة لا تزرع فدانا في الصحراء إلا بنظم الري الحديث

• الانتهاء من تطوير 6400 مسقى بالتعاون مع روابط مستخدمي المياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الدولة تعتمد الري الحديث شرطا أساسيا لزراعة الأراضي الصحراوية، بينما تخضع أراضي الدلتا لدراسات دقيقة قبل التحول لنظم الري الحديث.

وأكد سويلم، خلال جلسة الأمن الغذائي والمائي بمنتدى مصر، ان الدولة لا تزرع فدانا في الصحراء إلا بنظم الري الحديث.

وأوضح أن تحويل الدلتا بالكامل للري الحديث يمنع تدفق مياه الصرف الزراعي إلى المصارف، وهي المياه التي تعتمد عليها الدولة في استصلاح أراضي الدلتا الجديدة ومناطق سيناء.

وأضاف أن طبيعة أراضي الدلتا تتطلب غسيل التربة دوريا بمياه الصرف لمنع تملحها، مؤكدا أن التحول للري الحديث في الدلتا ينفذ فقط في المناطق التي لا تؤثر في إنتاجية الفلاح ولا تضر بمشروعات الاستصلاح القومية.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى حصر 22 ألف مسقى مياه رقميا، والانتهاء من تطوير 6400 مسقى بالتعاون مع روابط مستخدمي المياه، التي تساهم في حوكمة الإدارة المائية وتطهير المساقي وتوصيل صوت الفلاح مباشرة إلى صانع القرار.