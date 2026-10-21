وزير الري: نفذنا 1650 منشأ لحماية المواطنين من أخطار السيول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• مواصلة خطط حماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر

• إنفاق مليارات الجنيهات لحماية كورنيش الإسكندرية وإنقاذ قلعة قايتباي التاريخية من الانهيار.

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الدولة أنشأت 1650 منشأ لحماية المواطنين من أخطار السيول في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والصعيد ومطروح.

وأضاف سويلم، خلال جلسة الأمن الغذائي والمائي بمنتدى مصر، أن هذه المنشآت تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتعمل على تجميع مياه السيول لإعادة استخدامها في الزراعة وتغذية الخزان الجوفي.

وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط حماية الشواطئ الشمالية لمواجهة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، مشيرا إلى إنفاق مليارات الجنيهات لحماية كورنيش الإسكندرية وإنقاذ قلعة قايتباي التاريخية من الانهيار.

وأضاف وزير الموارد المائية والري أن الوزارة استخدمت مواد صديقة للبيئة لحماية 70 كيلومترا طوليا من الشواطئ في 5 محافظات بالدلتا، منها كفر الشيخ ودمياط، مما أنقذ آلاف الأفدنة الزراعية والمزارع السمكية من الغرق.