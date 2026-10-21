الجيش الجزائري: مستعدون لدراسة أي مقترح من النيجر لتعزيز التعاون الأمني والعسكري

أكد الجيش الجزائري، استعداده لدراسة أي مقترح من دولة النيجر المجاورة، من شأنه تعزيز التعاون العسكري والأمني، خدمة للمصالح العليا للبلدين، وبما يتوافق والإرادة القوية لقائديهما.

واستقبل السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، الفريق أول ساليفو مودي، وزير دفاع دولة النيجر، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، في حضور عدد من كبار القادة العسكريين.

يشار إلى أن الزيارة هي الثانية من نوعها التي يقوم بها وزير الدفاع النيجري إلى الجزائر خلال ايام قليلة بعد زيارة مماثلة قام بها الأربعاء الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أن الطرفين وقّعا على بروتوكول اتفاق في مجال التعاون العسكري، دون الكشف عن تفاصيله.

وشدد شنقريحة، في كلمة له بالمناسبة على الإرادة المشتركة لتعزيز مسارات التعاون العسكري الثنائي، ورفع التحديات المطروحة ومجابهتها بالفعالية والإلتزام المطلوبين.

كما شدد على "استعداد الجيش الجزائري لدراسة أي مقترح نيجري، من شأنه تعزيز التعاون العسكري والأمني، خدمة لمصالح بلدينا العليا، وبما يتوافق والإرادة القوية لقائدي البلدين الشقيقين".

من جهته، أشاد وزير دفاع النيجر بمستوى التنسيق متعدد الأبعاد بين جيشي البلدين الشقيقين.