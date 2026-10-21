سيسك فابريجاس يحسم موقفه من خلافة كاريك في مانشستر يونايتد

أكد الإسباني سيسك فابريجاس أنه لن يقلل من احترام مايكل كاريك بالتعليق على الأنباء التي تربطه بتولي تدريب مانشستر يونايتد، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه المدير الفني لنادي كومو لمواجهة نظيره الانجليزي، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة في دوري أبطال أوروبا

وشهد النادي الإيطالي تطوراً متسارعاً تحت قيادة لاعب خط وسط أرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق، الذي قاد الفريق لتحقيق إنجازات غير مسبوقة منذ أن بدأ مسيرته التدريبية مع النادي.

وساهم فابريجاس في عودة كومو إلى الدوري الإيطالي عام 2024 بعد غياب دام 21 عاماً، كما نجح الموسم الماضي في قيادة الفريق للتأهل إلى منافسة أوروبية لأول مرة في تاريخه، مما جعله محط أنظار الكثيرين.

ورغم التكهنات التي تشير إلى إمكانية عودة النجم الإسباني السابق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه لم يرحب بسؤال حول احتمالية عودته يوماً ما إلى إنجلترا، وتحديداً لتولي قيادة مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد".

وقال فابريجاس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "كما تتفهمون، لن أجيب على هذا السؤال لأنني أعتقد أنه ليس سؤالاً لائقاً".

وأضاف: "لا أعتقد أن هذا يظهر قدراً كافياً من الاحترام للاعب ومدرب رائع مثل مايكل كاريك، الذي يتولى حالياً قيادة فريق عظيم مثل مانشستر يونايتد".

كما رفض فابريجاس الحديث عن وجود أزمة في مانشستر يونايتد، ووصف وصول الفريق إلى ملعب "جوزيبي سينيجاليا" باعتباره "يوماً تاريخياً آخر للنادي، ولمدينة كومو، ولجماهير الفريق".

وقال مدرب كومو: "مانشستر يونايتد نادٍ عريق أعرفه جيداً. غداً سيتواجه فريقان يسعى كل منهما للتنافس ضد الآخر".