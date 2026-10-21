ماكرون يصل السعودية في زيارة مفاجئة

أفاد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصل إلى السعودية وذلك عقب جولة خليجية شملت الكويت والإمارات والبحرين وقطر.

وتضمنت جولة الرئيس الفرنسي، اجتماعات مع قادة دول الخليج، في حين ركزت مخرجات الزيارة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية.

إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وسياسية، بحسب موقع "العربية. نت" الإخباري.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن هجمات الحوثيين في اليمن وضد السعودية تهدد استقرار الشرق الأوسط، والإمدادات العالمية وأمن الطاقة، مؤكداً أن باريس دانت بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطار الرياض ومواقع مدنية أخرى، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين ومئات الجرحى، بينهم سيدة فرنسية.

وأضاف أن فرنسا تجدد تضامنها مع السعودية، وقد أكدت مواصلة دعمها في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها، مشيراً إلى إعلان باريس في 24 سبتمبر الماضي إرسال وسائل عسكرية، لحماية منشأة ينبع للطاقة، وهي المحطة السعودية الرئيسية لتصدير النفط الخام على البحر الأحمر.

وشدد على أن المقاربة الفرنسية دفاعية بحتة، وتهدف إلى تجنب ارتفاع جديد في أسعار الطاقة العالمية، مؤكداً أن باريس لا تسعى إلى الانخراط في النزاع، بل إلى منع تصعيد جديد في المنطقة يتعارض مع مصالح الجميع.

وعلى صعيد أمن الملاحة، أشار إلى استمرار مشاركة فرنسا في العملية الأوروبية الدفاعية (أسبيدس) في مضيق باب المندب، من خلال نشر فرقاطة (نوع من السفن الحربية) تتولى حماية السفن المدنية.