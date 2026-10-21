اليمن: قوات الحكومة تتصدى لهجمات حوثية غربي تعز

أفاد مصدر عسكري يمني، اليوم الأربعاء، باندلاع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز ، جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للجماعة.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن مواجهات عنيفة تدور في جبهات غراب والدمينة ومدرات والمطار القديم ومحيط جبل هان الاستراتيجي غربي مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.

وأشار إلى أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية ما زالت تتصدى لهجمات الحوثيين حتى ظهر اليوم ، مفيدا بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الجماعة، دون ذكر تفاصيل عن عددهم.

ولفت المصدر إلى أن الحوثيين قصفوا أحياء سكنية باستخدام الصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة، دون أن يورد تفاصيل بشأن الأضرار الناجمة عن القصف أو سقوط ضحايا مدنيين.

وفي السياق، أفاد المصدر العسكري بأن ثلاث غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في الجبهات الغربية لمدينة تعز.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت، أمس الثلاثاء، بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات بمحافظة تعز، فيما سقط ضحايا مدنيون جراء قصف شنته الجماعة على أحياء سكنية في المدينة المكتظة بالسكان.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد عسكري لافت تشهده عدة جبهات يمنية منذ يوليو الماضي، أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى ونزوح أكثر من ربع مليون شخص، وفق تقارير أممية.