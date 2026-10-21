الناتو: التحالف سيعزز وجوده بالبحر الأسود ردا على تصاعد الهجمات الروسية على السفن

قال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء، إن الدول الأعضاء في التحالف ستقوم بنشر المزيد من طائرات المراقبة البحرية، وأنظمة الرادار، والطائرات المسيّرة، وفرقا متخصصة في الكشف عن المتفجرات في منطقة البحر الأسود، ردا على الهجمات الروسية المتصاعدة على طرق التصدير الأوكرانية.

وقال مارتن إل. أودونيل، المتحدث باسم المقر العسكري لحلف الناتو بمونس فى بلجيكا، إنه سيتم أيضا نشر المزيد من العناصر الاستخباراتية لتحسين الوعي الظرفي وإدراك المواقف في المنطقة، من خلال زيادة استخدام أجهزة الاستشعار، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وبحسب تقارير إعلامية وردت من صوفيا، فقد بدأت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بي-8" بوسيدون تابعة للبحرية الأمريكية، في العمل قبالة سواحل بلغاريا على البحر الأسود.

وكانت رومانيا قد طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بعد أن شهد الأسبوع الماضي وقوع سلسلة من الأحداث.