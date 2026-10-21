 لجنة الحكام تقيّم الأداء وتضع خطة لتطوير التحكيم المصري - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 5:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
النتـائـج تصويت

لجنة الحكام تقيّم الأداء وتضع خطة لتطوير التحكيم المصري

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 5:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 5:16 م

عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، اجتماعًا، اليوم، الأربعاء، لتقييم أداء الحكام خلال الفترة الماضية، ورصد الإيجابيات والسلبيات، إلى جانب مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

كما وضعت اللجنة خطة للنهوض بمستوى التحكيم المصري، تضمنت تحديد مواعيد لإقامة دورات تدريبية، خلال الفترة المقبلة، بهدف إعداد جيل جديد من الحكام.

وشهدت الفترة الأخيرة اعتراضات كثيرة من الأندية على الأداء التحكيمي، آخرها من نادي بترول أسيوط خلال مواجهة الزمالك مساء أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك اشتكى قبلها من التحكيم خلال مباراة القمة، والتي أدارها طاقم تحكيم سلوفيني، وطالب بالاستماع لتسجيلات الفار، قبل أن يعلن تلقيه رفضًا رسميًا من اتحاد الكرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك