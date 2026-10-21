أحمد عبد المقصود يعلن رحيله عن تدريب بترول أسيوط بعد الخسارة أمام الزمالك

أعلن أحمد عبد المقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، رحيله عن منصبه، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الخسارة أمام الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار عبد المقصود بعد الهزيمة أمام الزمالك، في اللقاء الذي أقيم على ستاد برج العرب، وسجل أحمد شريف هدف المباراة الوحيد، ليواصل بترول أسيوط معاناته في جدول ترتيب المسابقة.

وكشف المدير الفني عن قراره عبر بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أوضح خلاله أسباب رحيله، مستعرضًا رحلته مع الفريق، بداية من تحقيق الصعود إلى الدوري الممتاز، وصولًا إلى التحديات التي واجهها خلال الموسم الحالي.

وجاء بيان أحمد عبد المقصود كالأتي:

"بسم الله الرحمن الرحيم،بعد الاستخارة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعد تفكير ودراسة لجميع الظروف المحيطة، قررت الاعتذار عن عدم استكمال مهمتي على رأس الإدارة الفنية لفريق بترول أسيوط، راجيًا من الله أن يوفقني لما فيه الخير أتقدم بخالص الاعتذار عن استكمال مهمتي بعد رحلة أعتز بها كثيرًا، بدأت بتحدٍ كبير ومهمة بدت شبه مستحيلة، ونجحنا بفضل الله ثم بتكاتف الجميع في هدوء في تحقيق الصعود إلى الدوري الممتازومع بداية الموسم الحالي، خضنا تحديًا جديدًا في الدوري الممتاز بنفس الاستراتيجية والإمكانيات، ومنافسة قوية أمام فرق تمتلك ميزانيات وإمكانيات كبيرة.

ورغم صعوبة المهمة، بذلنا كل ما في وسعنا من جهد وعمل، وسعينا دائمًا لتقديم الأفضل لنادي بترول أسيوط وجماهيره الوفية، مع التأكيد على أن الفريق لا يتواجد ضمن المراكز الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول في ظل الظروف والإمكانيات المتاحة أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي بترول أسيوط، وعلى رأسه السيد رئيس النادي، الأستاذ إيهاب فايز، على ما وجدته من دعم وتعاون طوال فترة عملي. كما أتقدم بكل الاحترام والمحبة إلى جماهير النادي العظيمة، التي تستحق دائمًا بذل أقصى جهد من أجل تحقيق طموحاتها وإسعادها ورغم هذا الدعم والتعاون، لم تخلُ الرحلة من بعض الأمور والمحاولات من جانب بعض الأشخاص التي كان من شأنها تشتيت التركيز وإبعادنا عن هدفنا الأساسي، إلا أنني حرصت دائمًا على عدم الالتفات إليها أو الانشغال بها، واضعًا مصلحة الفريق والنادي فوق أي اعتبارات أخرى، ومؤمنًا بأن الإخلاص في العمل والتركيز على تحقيق الأهداف هما خير رد على كل شيء أغادر موقعي بكل احترام وتقدير لهذا الكيان الكبير، معتزًا بكل لحظة قضيتها بين جدرانه، وفخورًا بما حققناه معًا، ومتمنيًا لنادي بترول أسيوط دوام النجاح والتوفيق، وأن يواصل مسيرته نحو تحقيق طموحات جماهيره والله ولي التوفيق."

وفي ختام بيانه، أعرب عبد المقصود عن تقديره لمجلس إدارة النادي وجماهيره، متمنيًا استمرار النجاح وتحقيق طموحات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحتل بترول أسيوط المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، وهي النتائج التي وضعت الفريق تحت ضغط متزايد مع انطلاق مشواره في المسابقة.