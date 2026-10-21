تباين أداء أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.
وجاءت مؤشرات البورصات العربية كالآتي:
البورصة المصرية
أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تباين في مؤشراتها، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 8.2 مليار جنيه، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 52854 نقطة، بينما تراجع المؤشر السبعيني «إيجي إكس 70» بنسبة 0.96% ليصل إلى 17732 نقطة.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاءت شركة بنك قناة السويس مرتفعة بنسبة 7% لتغلق عند 43.98 جنيه، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار-1 بنسبة 15.28% ليغلق عند 1.83 جنيه.
بورصة السعودية
فيما أغلق المؤشر الرئيسي «تاسي» تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 0.26% ليصل إلى 9926 نقطة، بتداولات بلغت 4.134 مليار ريال.
وتصدر سهم شركة المرابحة المرنة للتمويل الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.48% ليغلق عند 7.85 ريالا، وفي المقابل، تصدر سهم شركة لدن للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 5.5% ليغلق عند مستوى 1.82 ريال.
السوق الكويتية
أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على انخفاض بنسبة 0.69% عند مستوى 8765 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 59 مليون دينار.
وجاء سهم البنك الأهلي الكويتي في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.36% ليغلق عند 299 فلسا، بينما تصدر سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 4.4% ليغلق عند 533 فلسا كويتيا.
بورصة دبي
أغلق سوق دبي المالي على ارتفاع، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.43% ليغلق عند 5859 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 584 مليون درهم.
وجاء سهم شركة الوطنية الدولية القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.16% ليغلق عند 2.24 درهم، في حين تصدر بنك سكون تكافل قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.96% ليغلق عند 1.34 درهم.
بورصة أبو ظبي
انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبو ظبي بنهاية التعاملات بنسبة 0.59%، ليغلق عند 9771 نقطة، بتداولات إجمالية بلغت 976 مليون درهم.
وجاء سهم رأس الخيمة العقارية في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 5.20% ليغلق عند 0.99 درهم، في حين تصدرت شركة الظفرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.91% ليغلق عند 8.51 درهم.