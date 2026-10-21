منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة حالات الولادة المبكرة خلال الطقس الحار

حذرت منظمة الصحة العالمية، في تقرير نُشر اليوم الأربعاء، من خطر زيادة الولادة المبكرة بشكل ملحوظ عند تعرض الحوامل لموجات الحر.

وشار التقرير إلى دراسة نُشرت عام 2024 في مجلة "نيتشر"، خلصت إلى أن خطر الولادة المبكرة قد يرتفع بنسبة تصل إلى 26%.

ووفقا للدراسة، فإن التعرض للحرارة الشديدة أثناء الحمل يزيد أيضا من خطر ولادة جنين ميت، والتشوهات الخلقية لدى المواليد، والإصابة بسكري الحوامل.

وفي عام 2024، تعرض الرضع دون سن العام لأيام من موجات الحر بلغ عددها نحو خمسة أمثال ما تعرض له الأطفال المولودون خلال الفترة من 1986 إلى 2005.

وجاء في التقرير أن: "نحو 5ر1 مليار طفل حول العالم يتعرضون لموجات حر تزداد تواترا أو تطول مدتها أو تشتد حدتها."

ووفقا للتوصيات العامة لمنظمة الصحة العالمية، يجب على الحوامل شرب كميات وفيرة من السوائل خلال الطقس الحار، وتبريد الرقبة والقدمين بقطع قماش مبللة عند الحاجة، وتنظيم الأنشطة بحيث تُمارس خلال الفترات الأكثر برودة من اليوم كلما أمكن ذلك.

وأفاد التقرير بأنه ينبغي للسلطات الصحية وضع خطط للإنذار المبكر، وبذل مزيد من الجهود لتوعية الأسر بالمخاطر. كما ينبغي لها الاستعداد أيضا لتقديم الرعاية لعدد أكبر من الحوامل والرضع مع تزايد عدد الأيام التي تشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن تحقيق ذلك يتطلب جمع مزيد من البيانات في جميع أنحاء العالم، حتى تتمكن السلطات من تحديد المخاطر التي تتزايد، ورصد مدى ارتفاعها بدقة.